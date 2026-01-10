رئيس الدولي لليد يشكر الاتحاد المصري على تهنئته بالفوز بالانتخابات

وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رسالة شكر وتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي .

وذلك ردًا على خطاب التهنئة الذي تلقاه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة اليد، لفترة جديدة مدتها أربع سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي، في خطابه الصادر من مدينة بازل السويسرية، تقديره الكبير للدعم والثقة التي أبداها الاتحاد المصري لكرة اليد، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل وخدمة رياضة كرة اليد على المستوى العالمي.

وأشاد الدكتور حسن مصطفى، بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة اليد، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير وتعزيز ونشر لعبة كرة اليد عالميًا، باعتبار ذلك الهدف الأساسي للاتحاد الدولي.

كما جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، التزامه الكامل بمواصلة العمل بكل تفانٍ ومسؤولية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، من أجل النهوض باللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.