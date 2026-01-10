قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يصطدم بإيران في بطولة إسبانيا الدولية

منتخب اليد
منتخب اليد
محمد سمير

يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال ، مواجهة قوية مساء اليوم، أمام نظيره منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة إسبانيا الدولية الودية، المقامة حاليًا على الأراضي الإسبانية، وتستمر حتى 11 يناير الجاري، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وإيران في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني للفراعنة باستكمال خطة الإعداد الفني والبدني، وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر قبل خوض المنافسات القارية المرتقبة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال مواجهة إيران كاختبار حقيقي جديد، بعد التعادل الإيجابي أمام منتخب البرتغال بنتيجة 31-31 في الجولة الافتتاحية للبطولة، في مباراة قوية كشفت عن العديد من الإيجابيات الفنية، إلى جانب بعض الملاحظات التي يعمل الجهاز الفني على علاجها قبل الاستحقاقات الرسمية.

وشهد لقاء البرتغال أداءً مميزًا من عناصر المنتخب المصري، خاصة على المستوى الهجومي، مع تنوع الحلول التكتيكية والاعتماد على التحولات السريعة، وهو ما منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية حول جاهزية الفريق.

وتُذاع مباراة منتخب مصر أمام إيران عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات بطولة إسبانيا الدولية الودية، والتي تشهد مشاركة ستة منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر والبرتغال وإيران، بينما تضم المجموعة الأولى تونس وإسبانيا وسلوفاكيا، على أن تُقام مباريات تحديد المراكز يوم 11 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في البطولة ضمن برنامج إعداد شامل يستهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويمثل معسكر إسبانيا المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد الفراعنة، حيث يركز الجهاز الفني على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، وتجربة بعض الخطط الدفاعية والهجومية، إلى جانب الوقوف على المستوى البدني لجميع العناصر، في ظل الرغبة القوية في الدفاع عن لقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

ومن المقرر أن يعود منتخب مصر مباشرة من المعسكر الأوروبي إلى القاهرة، قبل التوجه إلى رواندا لخوض منافسات البطولة القارية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الهيمنة الإفريقية وتأكيد مكانة كرة اليد المصرية على الساحة القارية.

مجموعة قوية في بطولة إفريقيا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب الجابون يوم 21 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ثم يلتقي مع منتخب أنجولا يوم 22 يناير في الخامسة مساءً، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 24 يناير في الثالثة عصرًا.

قائمة منتخب اليد

وشهد المعسكر الحالي تواجد جميع العناصر الأساسية للمنتخب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة، في إطار سياسة الدمج بين الخبرات الدولية والعناصر الصاعدة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:
    •    حراسة المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد
    •    الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان
    •    الجناح الأيمن: أكرم يسري، محمد عماد أوكا
    •    الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا
    •    الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»
    •    الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح
    •    صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع

ويأمل الجهاز الفني أن تثمر هذه التحضيرات عن ظهور منتخب مصر بأفضل صورة ممكنة في البطولة الإفريقية، ومواصلة كتابة فصول جديدة من الإنجازات القارية لكرة اليد المصرية

منتخب اليد قائمة منتخب اليد منتخب مصر لكرة اليد إيران بطولة إسبانيا الدولية بطولة الأمم الإفريقية

