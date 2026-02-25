علي جمعة: الركوع والسجود عرفتهما الشرائع السابقة.. والخشوع جوهر الصلاة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الركوع والسجود عُرفا في عبادات سابقة على الإسلام، مستدلًا بذكر السجود والركوع في قصة مريم بنت عمران، ما يدل على أن أصل هذه الحركات قديم، وإن اختلف ترتيبها بين الشرائع.

وقال علي جمعة خلال برنامجه «اعرف دينك» عبر قناة صدى البلد، أوضح أن المقصود من الصلاة هو الخشوع وحضور القلب، مشيرًا إلى أن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة يشتت الانتباه، لذلك نُهي عنه حفاظًا على التركيز والتدبر.

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، لأن ذلك يشتت التركيز، بينما المطلوب هو حضور القلب والتدبر فيما يُتلى ويُقا