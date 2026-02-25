قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
إلهام شاهين تدعم التبرّع بالأعضاء: صدقة جارية وخير عظيم | صور
بفائدة 17.75% وصرف شهري.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" الجديد
فن وثقافة

يوسف الشريف يكشف كواليس مسلسل فن الحرب

يوسف الشريف
يوسف الشريف
علا محمد

نشر النجم يوسف الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تكشف كواليس مسلسله الرمضاني فن الحرب والذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح كبير ومعدلات مشاهدة كبيرة عبر الوطن العربي ومصر.


ويذكر ان المسلسل من إخراج محمود عبد التواب وتأليف عمرو سمير عاطف و إنتاج تامر مرتضى و يشارك يوسف في بطولته النجوم ريم مصطفى وشيري عادل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم و محمد عبده.

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 8 تطورات مثيرة فى الأحداث المشاهدين بتصاعد أحداثه حيث يقرر فريق زياد “يوسف الشريف” الإيقاع بثاني ضلع في مثلث شركة "ارض المستقبل" والتي وقع ضحيتها ألاف المودعيين الذين خسروا أموالهم وكذلك والد زياد الذي دخل السجن بسبب تورطه في القضية.

بينما تتذكر ياسمين النشرتي “ريم مصطفى” ماضيها مع أخيها الصغير وما تعرضت له من أذي وضرر من كل رجل قابلته في مشوارها حتي أخيها الذي قرر تسليمها لتاجر مخدرات ليتزوجها رغمًا عنها لتقرر ياسمين الانتقام من شقيقها وهو ما انعكس على شخصية ياسمين وعلاقتها بالرجال فيما بعد ومحاولتها لسلب أموالهم فقط .

أبطال مسلسل فن الحرب 
يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

النجم يوسف الشريف يوسف الشريف مسلسل فن الحرب ريم مصطفى شيري عادل محمود عبد التواب

