يوسف الشريف يكشف كواليس مسلسل فن الحرب

نشر النجم يوسف الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تكشف كواليس مسلسله الرمضاني فن الحرب والذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح كبير ومعدلات مشاهدة كبيرة عبر الوطن العربي ومصر.



ويذكر ان المسلسل من إخراج محمود عبد التواب وتأليف عمرو سمير عاطف و إنتاج تامر مرتضى و يشارك يوسف في بطولته النجوم ريم مصطفى وشيري عادل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم و محمد عبده.

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 8 تطورات مثيرة فى الأحداث المشاهدين بتصاعد أحداثه حيث يقرر فريق زياد “يوسف الشريف” الإيقاع بثاني ضلع في مثلث شركة "ارض المستقبل" والتي وقع ضحيتها ألاف المودعيين الذين خسروا أموالهم وكذلك والد زياد الذي دخل السجن بسبب تورطه في القضية.

بينما تتذكر ياسمين النشرتي “ريم مصطفى” ماضيها مع أخيها الصغير وما تعرضت له من أذي وضرر من كل رجل قابلته في مشوارها حتي أخيها الذي قرر تسليمها لتاجر مخدرات ليتزوجها رغمًا عنها لتقرر ياسمين الانتقام من شقيقها وهو ما انعكس على شخصية ياسمين وعلاقتها بالرجال فيما بعد ومحاولتها لسلب أموالهم فقط .

أبطال مسلسل فن الحرب

