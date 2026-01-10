أسطورة ليفربول يكشف طريقة حل أزمة محمد صلاح.. ويحسم موقفه مع الريدز

يرى النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، أن مستقبل محمد صلاح لا يزال مرتبطًا بنادي ليفربول، مرجحًا بقاء النجم المصري داخل أسوار آنفيلد رغم التوترات التي شهدتها علاقته مؤخرًا بالجهاز الفني.

أسطورة ليفربول يكشف طريقة حل أزمة محمد صلاح مع الريدز وأرني سلوت

وأوضح أوين، في تصريحات لموقع GOAL، أن إدارة ليفربول ربما تكون بصدد تنفيذ خطوة ذكية من شأنها إعادة صلاح بصورة أقوى خلال النصف الثاني من الموسم، معتبرًا أن ما حدث قد يكون جزءًا من رؤية فنية طويلة المدى.

وكانت العلاقة بين صلاح والمدرب آرني سلوت قد وصلت إلى مرحلة معقدة، بعد جلوس الجناح المصري على دكة البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، ما أثار العديد من التساؤلات حول وضعه داخل الفريق.

وتصاعدت التكهنات حول إمكانية رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن تهدأ الأجواء نسبيًا بعد تراجع الطرفين خطوة للخلف، والتوصل إلى تفاهم مؤقت، خاصة مع استعداد اللاعب للمغادرة للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وخلال مطلع ديسمبر، بدا أن مسيرة صلاح مع ليفربول تقترب من نهايتها، رغم توقيعه مؤخرًا على تمديد عقده لمدة عامين، وذلك في ظل استيائه من خروجه المستمر من التشكيل الأساسي.

واعترف “مو صلاح”، الذي سجل أكثر من 250 هدفًا بقميص الريدز، بتوتر علاقته المهنية مع سلوت، كما وجّه انتقادات لطريقة تعامل النادي معه خلال تلك الفترة.

ورغم استبعاده من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، عاد صلاح ليؤثر سريعًا، بعدما صنع هدف الفوز عقب مشاركته كبديل أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع انضمامه إلى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، استمرت التكهنات حول مستقبله في ميرسيسايد، إلا أن حديث أوين أعاد فتح باب الاحتمالات حول استمرار صلاح مع ليفربول في المرحلة المقبلة.