حلم النجمة الثامنة.. اتحاد الكرة يدعم منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار

حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على دعم المنتخب الوطني، في مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة أمم افريقيا 2025.

وكتبت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصري عبر فيسبوك: "من أجل حلم النجمة الثامنة مصر وكوت ديفوار ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.. شجع مصر".

محمد صلاح وعمر مرموش

ويصطدم منتخب مصر باختبار صعب عندما يواجه منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي كبير.

ووصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار ناجح في دور الـ16، إذ واصل منتخب مصر عروضه القوية وتجاوز منتخب بنين بنتيجة 3-1.

بينما أكد منتخب كوت ديفوار أحقيته بالتأهل عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.

