ترامب يسعي للسيطرة على جرينلاند ويحذر من تمدد روسي وصيني بالقطب الشمالي
مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لبناء الإنسان المصري
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026
الجيش السوري يفكك الألغام ويستعيد حي الشيخ مقصود بالكامل.. تفاصيل
بباقة من الورد الأبيض.. فيروز تودع ابنها هلي الرحباني بكلمات مؤثرة| صور
صفقة بـ100 مليون جنيه.. إحباط ترويج 1.5 طن هيدرو وحشيش بالسويس
شاهد .. انتظام امتحانات نصف العام في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حلم النجمة الثامنة.. اتحاد الكرة يدعم منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار
مدبولى يجري حوارا وديا مع المرضى بمستشفى أورام دار السلام هرمل
مؤسسة أبو العينين تشارك في القافلة 13 للتحالف الوطني إلى غزة
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
حلم النجمة الثامنة.. اتحاد الكرة يدعم منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار

محمد صلاح وعمر مرموش
سارة عبد الله

حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على دعم المنتخب الوطني، في مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة أمم افريقيا 2025.

وكتبت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة المصري عبر فيسبوك: "من أجل حلم النجمة الثامنة مصر وكوت ديفوار ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.. شجع مصر".

ويصطدم منتخب مصر باختبار صعب عندما يواجه منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام المباراة اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في لقاء يحظى بترقب جماهيري وإعلامي كبير.

ووصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار ناجح في دور الـ16، إذ واصل منتخب مصر عروضه القوية وتجاوز منتخب بنين بنتيجة 3-1.

بينما أكد منتخب كوت ديفوار أحقيته بالتأهل عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.
 

