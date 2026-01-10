كوت ديفوار يتفوق.. القيمة التسويقية لـ منتخبي مصر والافيال

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره كوت ديفوار، اليوم السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكوت ديفوار

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 136.20 مليون يورو.

ويعد أغلى لاعب في مصر هو عمر مرموش 65 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لكوت ديفوار: 370.80 مليون يورو.

ويعد أغلى لاعب في كوت ديفوار: أماد ديالو 50 مليون يورو.

وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.