عمرو نجاتي قائمًا بأعمال وكيل وزارة الطيران

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا بتكليف المهندس عمرو محمود نجاتي للقيام بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، خلفًا لـ أماني متولي التى قدم لها خالص الشكر والتقدير لجهودها المخلصة وإسهاماتها الفعّالة خلال فترة توليها المسؤولية، متمنيًا لها دوام التوفيق في مسيرتها المهنية المقبلة .

جدير بالذكر أن المهندس عمرو نجاتي يمتلك خبرة واسعة في مجال الطيران المدني، حيث شغل عدة مناصب من أبرزها مدير عام مكتب نائب وزير الطيران المدني،، كما عمل مفتش صلاحية طائرات بسلطة الطيران المدني ، مدير عام بمكتب وزير الطيران المدني.



ويحمل نجاتى مؤهلات علمية متقدمة فهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من الكليه الفنية العسكرية، ودبلومة في السلامة الجوية من الIATA ، بالإضافة إلى إجازة صيانة طائرات فى العديد من الطرازات ، فضلا عن دبلومه في إدارة المطارات من منظمة الطيران المدني الدولى (الايكاو ) .