‏يا لجمال الجمهور.. المستكاوي يشيد بتنظيم المغرب لبطولة أمم أفريقيا

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، بدولة المغرب في تنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏المغرب ‏يا لجمال الجمهور والمشاعر والتنظيم والملاعب ‏يالجمال الرياضة وكرة القدم".

ونجح منتخب المغرب في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكاميرون 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف المغرب الوحيد في الشوط الأول إبراهيم دياز في الدقيقة 27، بعد متابعته لرأسية ايوب الكعبي داخل منطقة الجزاء ليحولها بفخذه في مرمى الكاميرون لتعلن عن تقدم أسود الأطلس بهدف نظيف.

وسجل الهدف الثاني إسماعيل صيباري في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليستلمها ويسدد الكرة في مرمى الكاميرون.

وينتظر منتخب المغرب المنتخب الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر التي ستقام اليوم السبت.