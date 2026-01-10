قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
رياضة

عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم

إسراء أشرف

يصطدم منتخب مصر باختبار صعب عندما يواجه منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم، السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ووصل المنتخبان إلى هذا الدور بعد مشوار ناجح في دور الـ16، إذ واصل منتخب مصر عروضه القوية وتجاوز منتخب بنين بنتيجة 3-1.

بينما أكد منتخب كوت ديفوار أحقيته بالتأهل عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليؤكد استعداده للمنافسة بقوة على اللقب.

ويدخل “الفراعنة” اللقاء بطموح الاستمرار في رحلة البحث عن النجمة الثامنة وتعزيز سجلهم التاريخي كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

في حين يسعى منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، لمواصلة الدفاع عن لقبه وإضافة إنجاز جديد إلى تاريخه القاري.

عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار

تحمل مواجهات منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية تاريخًا طويلًا من الندية، إلا أن الكفة تميل بوضوح لصالح الفراعنة، الذين حققوا الفوز في 10 مباريات من أصل 11 مواجهة جمعتهما في البطولة القارية، مقابل خسارة واحدة فقط.

وكان منتخب كوت ديفوار حاضرًا بقوة في أبرز محطات تتويج مصر باللقب، حيث شكلت مواجهته بوابة التتويج للفراعنة في أربع نسخ أعوام 1986 و1998 و2006 و2008، ما رسخ عقدة تاريخية للأفيال أمام منتخب مصر.

وتعود أولى مواجهات المنتخبين إلى نسخة 1965، حين حسم الفراعنة لقاء تحديد المركز الثالث بنتيجة 3-1، قبل أن تتوالى الانتصارات المصرية في نسخ لاحقة، أبرزها خلال الثمانينات والتسعينات.

وشهدت نسخة 1990 الفوز الوحيد لكوت ديفوار على مصر، في مباراة خاضها الفراعنة بتشكيل غير مكتمل، قبل أن يستعيد المنتخب المصري هيمنته في ربع نهائي نسخة 1998، ويتأهل بركلات الترجيح في طريقه للتتويج باللقب.

أما في حقبة الجيل الذهبي (2006 و2008)، فقد أكد الفراعنة تفوقهم الواضح، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى نهائي 2006 ونصف نهائي 2008، حيث توج منتخب مصر باللقب في كلتا النسختين على حساب الأفيال.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في ثمن نهائي نسخة 2021 بالكاميرون، حين حسم منتخب مصر المواجهة بركلات الترجيح، في مباراة شهدت تألق الحارس محمد أبو جبل، قبل أن يبلغ الفراعنة النهائي.

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

جثة

التصريح بدفن جثة حداد لقى مصرعه أثناء مشاجرة بقليوب

رمضان صبحي

ماذا بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل؟.. القانون يجيب

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

