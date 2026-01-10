لاعب وادي دجلة: الأهلي والزمالك حلم لأي لاعب.. وأتمنى الاحتراف في يوفنتوس

شدد أحمد فاروق لاعب وادي دجلة الحالي وبتروجيت السابق، على أن طموحه هو الاحتراف الخارجي في أوروبا وخصوصًا في الدوري الإيطالي.

وأكد أنه لا يشجع أي فريق في مصر سوى وادي دجلة بحكم عمله، وأوروبيًا هو يعشق يوفنتوس الإيطالي ويتمنى اللعب بقميصه أو في الدوري الإنجليزي، قائلًا: أتمنى الاحتراف لتجربة إحساس التواجد في السيريا آي أو البريميرليج.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أضع تجربة عمرو مرموش أمام عيني دائمًا وسعيد بانفتاح نادي وادي دجلة بقيادة ماجد سامي على منح الفرص للاعبين لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، فلماذا لا نخوض التجربة؟.

وأضاف لاعب وادي دجلة الحالي: الأهلي والزمالك حلم لأي لاعب، وحاليًا هناك أندية أصبحت تنافسهما أبرزها بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري، لكن وجود الأهلي والزمالك يرجح كفتهما على أي فريق، وغير ميال لأحدهما، والاحتراف الخارجي هو هدفي الأول.

وواصل لاعب بتروجيت السابق: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا قريبين من البطولات، لكن الأندية الجماهيرية لها مذاق خاص، اللاعبون في مصر ينتظرون مواجهتي الأهلي والزمالك من أجل اللعب أمام الجماهير.

وأردف: لقب هداف الدوري حلم من أحلامي هذا الموسم في دوري نايل، لإنها شغلتي كمهاجم والأهداف تسجل في التاريخ وليس في الشباك فقط، مباراة زد كانت الأهم هذا الموسم لأنها فتحت بوابة الانتصارات.

وأنهى أحمد فاروق حديثه: الجمهور يطالبنا بالفوز على الأهلي مثلما حدث مع الزمالك، وحلمي تمثيل منتخب مصر في مباراة رسمية وبعدها الاحتراف في أوروبا.