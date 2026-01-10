ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة

شهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من جانب النادي الأهلي لتحركاته لتدعيم خط دفاعه في إطار خطة شاملة تهدف إلى علاج الثغرات التي ظهرت في الموسم الحالي والاستعداد بقوة للبطولات المقبلة محليا وقاريا وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا التي يسعى الأهلي بقوة لاستعادة لقبها.

ويضع الأهلي ملف الدفاع على رأس أولوياته في فترة الانتقالات في ظل ضغط المباريات وتراجع مستوى بعض العناصر ما دفع الإدارة لفتح أكثر من خط المفاوضات مع أندية ولاعبين داخل الدوري المصري تحسبا لأي تعثر في المفاوضات الجارية.

الجزار يقترب بقوة

ويعد عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي أبرز الأسماء المطروحة بقوة داخل القلعة الحمراء حيث اقترب الأهلي من حسم الصفقة بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب مقابل 60 مليون جنيه إلى جانب إعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي إلى البنك الأهلي ضمن بنود الصفقة.

ويأتي اهتمام الأهلي بالجزار بعد متابعة دقيقة من لجنة الاسكاوتنج التي أشادت بإمكاناته البدنية وقدرته على الالتحام واللعب تحت الضغط.

ترقب لموقف خالد صبحي

وفي السياق ذاته فتح الأهلي خط مفاوضات مع النادي المصري البورسعيدي للحصول على خدمات خالد صبحي مدافع الفريق في إطار تدعيمات الخط الخلفي.

ويعد خالد صبحي من العناصر التي تحظى بتقدير داخل لجنة التخطيط بالأهلي لما يمتلكه من خبرات في الدوري الممتاز إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة إضافية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات مع المصري لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن في ظل تمسك النادي البورسعيدي باللاعب ورغبته في تحقيق أكبر استفادة مالية من أي عرض محتمل.

في المقابل يدرس الأهلي جميع الخيارات المتاحة سواء بإتمام الصفقة أو الاتجاه لبدائل أخرى مطروحة.

هادي رياض فى المقدمة

ولم تتوقف تحركات الأهلي عند هذا الحد إذ دخل النادي في مفاوضات مع هادي رياض مدافع بتروجت ضمن خطة الإدارة لتأمين أكثر من خيار دفاعي وعدم الاعتماد على اسم واحد فقط.

ويعتير الأهلي هادي رياض بأنه مشروع مدافع واعد خاصة بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الحالي وقدرته على بناء اللعب من الخلف.

موقف رشدان

وفي ملف اللاعبين المعارين عاد اسم عبد الرحمن رشدان مدافع الأهلي المعار سابقًا إلى مودرن سبورت إلى دائرة الاهتمامات بعد فسخ عقده مع النادي خلال الأيام الماضية.

ويدرس الأهلي موقف اللاعب النهائي في ظل كونه أحد أبناء النادي وامتلاكه خبرة سابقة داخل الفريق الأول ما قد يجعله خيارًا مطروحًا حال الاستقرار على منحه فرصة جديدة.

وعلى مستوى التنسيق الإداري والفني تشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة بين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة ملف الصفقات خاصة التدعيمات الدفاعية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لأفضل اختيارات ممكنة تتوافق مع الرؤية الفنية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتؤكد مصادر داخل الأهلي أن هناك اتفاقًا على ضرورة حسم الصفقات في أقرب وقت ممكن لتجهيز العناصر الجديدة ودمجها سريعا داخل الفريق قبل الدخول في ضغط المباريات المحلية والأفريقية.

وتعكس التحركات الحالية جدية الأهلي في إعادة بناء خط دفاعه من خلال التفاوض مع أكثر من لاعب مثل عمرو الجزار خالد صبحي وهادي رياض إلى جانب دراسة عودة عبد الرحمن رشدان في خطوة تؤكد أن النادي يسير وفق خطة واضحة هدفها الحفاظ على الاستقرار الفني وتعزيز فرص المنافسة على جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.