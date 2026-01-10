موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يترقب جمهور النادي الأهلي مواجهة فريقه أمام فاركو، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر. وتأتي المباراة في توقيت مهم لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي لمواصلة مشواره بقوة في البطولة، بينما يطمح فاركو لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية. وتتصدر أندية القمة المشهد في هذه البطولة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المنافسات طابعًا قويًا ومثيرًا منذ انطلاقها.

تاريخ البطولة والأبطال السابقون

انطلقت بطولة كأس الرابطة المصرية، المعروفة حاليًا باسم كأس عاصمة مصر، لأول مرة في عام 2022. وشهدت النسخة الأولى تتويج فريق فيوتشر، الذي أصبح يُعرف حاليًا باسم مودرن سبورت، بعد فوزه الكبير على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية.

وفي النسخة الثانية، نجح فريق سيراميكا كليوباترا في حصد اللقب عقب انتصاره على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، ليؤكد حضوره القوي في البطولة. ولم يكتفِ سيراميكا بذلك، بل واصل تفوقه وكرر التتويج باللقب في النسخة الثالثة عام 2024، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تنقل مباراة الأهلي وفاركو عبر قناة «أون سبورت»، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر. وتوفر القناة تغطية شاملة تشمل الاستوديو التحليلي قبل وبعد اللقاء، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية



