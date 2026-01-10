إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي

علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي، للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و قال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «بنسمع عن أسماء كتيرة جاية الأهلي لكن حتى الآن مفيش حاجة رسمي، والسبب هو طريقة تفاوض الأندية وبقى في مغالاة كبيرة في أسعار اللاعبين».

وأضاف: «الأهلي في حاجة قوية لـ مدافع، وبالنسبة لـ عمرو الجزار فهو لعيب كويس من أيام ما كان في غزل المحلة والأهلي كان طالبه، لكن في رأيي إن هادي رياض مدافع بتروجيت أفضل منه».