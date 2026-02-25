تشكيل البنك الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني ،عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف البنك الأهلي نظيره فاركو بعد قليل علي ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.



وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، أحمد متعب، أحمد النادري.

خط الوسط: أحمد رضا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، سيد نيمار، محمد فتحي، خالد شيفو، صلاح بوشامة، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، كريم عادل، أحمد أمين أوفا.