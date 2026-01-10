الأهلي يصطدم بالطيران والجزيرة يواجه الزمالك في دوري الطائرة الممتاز

تختتم اليوم السبت منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال للموسم المحلي 2025-2026، بإقامة مواجهات قوية ضمن الجولة الرابعة والأخيرة، والتي تحمل أهمية كبيرة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من المسابقة، في ظل تقارب المستويات واحتدام الصراع بين الفرق المتنافسة.

وتشهد الجولة الختامية إقامة عدد من اللقاءات المرتقبة التي تجمع بين الفرق الكبرى وأصحاب الطموحات، سواء على مستوى المنافسة على الصدارة أو تحسين المراكز قبل انطلاق الأدوار التالية.

مواجهات قوية في المجموعتين

ضمن منافسات المجموعة الأولى، يلتقي الأهلي مع فريق الطيران في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، حيث يسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية وحسم الصدارة، بينما يطمح الطيران لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.

كما تشهد المجموعة نفسها مواجهتين لا تقلان أهمية، حيث يلتقي وادي دجلة مع الزهور، بينما يصطدم هليوليدو بنظيره سموحة في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات.

أما على صعيد المجموعة الثانية، فتقام ثلاث مباريات قوية، حيث يواجه الترسانة فريق بتروجت، ويلتقي سبورتنج مع هليوبوليس، في حين يخوض الزمالك اختبارًا صعبًا أمام الجزيرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة المنافسة بقوة، وتحقيق الفوز في ختام الدور الثاني.

وتحمل هذه الجولة أهمية كبيرة لكافة الفرق، سواء المتنافسة على الصدارة أو الباحثة عن تحسين موقعها في جدول الترتيب، خاصة أن نتائج هذه المرحلة ستؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة في المرحلة التالية من الدوري الممتاز.

ويُنتظر أن تشهد المباريات مستوى فنيًا مرتفعًا، في ظل رغبة جميع الفرق في إنهاء الدور الثاني بأفضل صورة ممكنة، قبل الدخول في مرحلة الحسم من الموسم.

صالة حسن مصطفى تستضيف السوبر المصري

من ناحية أخرى، تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر منافسات بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال، خلال أيام 16 و17 و19 يناير الجاري، والتي تُقام بنظام الدوري من دور واحد، بمشاركة أبطال الموسم الماضي.

وجاء جدول مباريات السوبر المصري على النحو التالي:

• الأهلي × الاتحاد السكندري — الجمعة 16 يناير (الساعة 2 ظهرًا)

• بتروجت × الزمالك — الجمعة 16 يناير (الساعة 8 مساءً)

• الأهلي × بتروجت — السبت 17 يناير (الساعة 8 مساءً)

• الزمالك × الاتحاد السكندري — السبت 17 يناير (الساعة 6 مساءً)

• الأهلي × الزمالك — الاثنين 19 يناير (الساعة 8 مساءً)

• بتروجت × الاتحاد السكندري — الاثنين 19 يناير (الساعة 6 مساءً)