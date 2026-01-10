قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع صدى البلد ينعى والد الزميل محمود زيكا
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة
غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
الأهلي يصطدم بالطيران والجزيرة يواجه الزمالك في دوري الطائرة الممتاز

تختتم اليوم السبت منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال للموسم المحلي 2025-2026، بإقامة مواجهات قوية ضمن الجولة الرابعة والأخيرة، والتي تحمل أهمية كبيرة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من المسابقة، في ظل تقارب المستويات واحتدام الصراع بين الفرق المتنافسة.

وتشهد الجولة الختامية إقامة عدد من اللقاءات المرتقبة التي تجمع بين الفرق الكبرى وأصحاب الطموحات، سواء على مستوى المنافسة على الصدارة أو تحسين المراكز قبل انطلاق الأدوار التالية.

مواجهات قوية في المجموعتين

ضمن منافسات المجموعة الأولى، يلتقي الأهلي مع فريق الطيران في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، حيث يسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية وحسم الصدارة، بينما يطمح الطيران لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة.
كما تشهد المجموعة نفسها مواجهتين لا تقلان أهمية، حيث يلتقي وادي دجلة مع الزهور، بينما يصطدم هليوليدو بنظيره سموحة في لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات.

أما على صعيد المجموعة الثانية، فتقام ثلاث مباريات قوية، حيث يواجه الترسانة فريق بتروجت، ويلتقي سبورتنج مع هليوبوليس، في حين يخوض الزمالك اختبارًا صعبًا أمام الجزيرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة المنافسة بقوة، وتحقيق الفوز في ختام الدور الثاني.

وتحمل هذه الجولة أهمية كبيرة لكافة الفرق، سواء المتنافسة على الصدارة أو الباحثة عن تحسين موقعها في جدول الترتيب، خاصة أن نتائج هذه المرحلة ستؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة في المرحلة التالية من الدوري الممتاز.

ويُنتظر أن تشهد المباريات مستوى فنيًا مرتفعًا، في ظل رغبة جميع الفرق في إنهاء الدور الثاني بأفضل صورة ممكنة، قبل الدخول في مرحلة الحسم من الموسم.

صالة حسن مصطفى تستضيف السوبر المصري

من ناحية أخرى، تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر منافسات بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال، خلال أيام 16 و17 و19 يناير الجاري، والتي تُقام بنظام الدوري من دور واحد، بمشاركة أبطال الموسم الماضي.

وجاء جدول مباريات السوبر المصري على النحو التالي:
    •    الأهلي × الاتحاد السكندري — الجمعة 16 يناير (الساعة 2 ظهرًا)
    •    بتروجت × الزمالك — الجمعة 16 يناير (الساعة 8 مساءً)
    •    الأهلي × بتروجت — السبت 17 يناير (الساعة 8 مساءً)
    •    الزمالك × الاتحاد السكندري — السبت 17 يناير (الساعة 6 مساءً)
    •    الأهلي × الزمالك — الاثنين 19 يناير (الساعة 8 مساءً)
    •    بتروجت × الاتحاد السكندري — الاثنين 19 يناير (الساعة 6 مساءً)

