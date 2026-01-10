قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد
تحقيقات وملفات

حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022

مصطفى غربال
مصطفى غربال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، عن تكليف الحكم الجزائرى مصطفى غربال بإدارة مباراة دور الثمانية في كأس أمم إفريقيا 2025، بين منتخب مصر وكوت ديفوار ، ليعود اسمه مرة أخرى إلى دائرة الضوء بعد سنوات من المشاركات البارزة في البطولات الأفريقية والعالمية.

قرارات جدلية

سبق لـ غربال أن أدار مباراة واحدة للمنتخب المصري كانت أمام السنغال في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة للجدل أبرزها تدخل إسماعيلا سار على قدم عمر جابر في الدقيقة 30 الذي كان يستحق الطرد المباشر إلا أن الحكم رفض اللجوء لتقنية الفيديو ما أبقى السنغال بعشرة لاعبين 60 دقيقة.

كما شهدت المباراة استخدام الليزر على لاعبي مصر خلال ركلات الترجيح دون تدخل من حكم المباراة أو مراقبها ما ساهم في خسارة الفراعنة وعدم بلوغهم نهائيات المونديال.

سجل إيجابي مع الأفيال

على العكس يمتلك مصطفى غربال سجلًا جيدًا مع منتخب كوت ديفوار، حيث أدار 5 مباريات رسمية للأفيال كانت أبرزها في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي المباريات الأربع الأخرى حقق المنتخب الإيفواري الفوز في 3 لقاءات بينما خسر مباراة واحدة فقط أمام نيجيريا في نسخة سابقة من البطولة.

ويعد مصطفى غربال من أبرز الحكام الأفارقة في العقد الأخير بفضل قيادته لمباريات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022، حيث أدار لقاءات الإكوادور ضد هولندا والدنمارك ضد أستراليا في دور المجموعات بالإضافة إلى ذلك تواجد في كأس العالم للأندية وكأس الإنتركونتيننتال في مناسبات متعددة فضلًا عن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ولقاءات تصفيات كأس العالم.

سجل متنوع مع الأندية المصرية

ويمتلك مصطفي غربال تاريخا طويلا مع الأندية المصرية الكبرى، حيث أدار العديد من المباريات للأهلي والزمالك بالاضافة إلى أندية آخري وجاءت كالتالي :

الأهلي: أدار 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا منها نهائي القرن ضد الزمالك 2020 (3 انتصارات وتعادل واحد). 

كما أدار مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 ضد الترجي التونسي والتي انتهت بالتعادل السلبي مساهمًا في تتويج الأهلي باللقب إضافة إلى مباراة في كأس العالم للأندية 2023 (خسارة) ومباراة في السوبر المصري انتهت بركلات الترجيح.

الزمالك: أدار مباراتين في دوري أبطال أفريقيا بما في ذلك نهائي القرن وخسر المباراتين.

المصري البورسعيدي: مباراتان في الكونفدرالية تعادل وخسارة.

مودرن سبورت: 3 مباريات في الكونفدرالية فاز في واحدة وتعادل في مباراتين آخرها منتصف ديسمبر الماضي.

مصطفى غربال لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس أمم افريقيا 2025 أمم افريقيا 2025 مصر وكوت ديفوار منتخب مصر

