جراديشار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمباراة فاركو بكأس عاصمة مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق الذي يخوض به مواجهة فاركو، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر، التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت.

الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر معوض.