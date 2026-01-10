قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال

منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن لخوض مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب في لقاء يقام على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويدخل الفراعنة اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة المشوار القاري في ظل سعي حسام حسن لتحقيق إنجاز تاريخي بقيادة منتخب مصر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ نسخة 2010 حين توج المنتخب بالبطولة تحت قيادة المعلم حسن شحاتة ليكون اللقب الغائب عن خزائن الكرة المصرية منذ 15 عاما.

وتعد مواجهة كوت ديفوار الظهور الخامس للعميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني في البطولات الكبرىوعلما بأنه سبق له تمثيل مصر لاعبا في أكثر من نسخة لكأس الأمم الأفريقية كان آخرها عام 2006، والتي شهدت تتويج الفراعنة باللقب القاري.

علامة كاملة في التصفيات

وقدم منتخب مصر مشوارا مميزا خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أربع مباريات متتالية حاصدا 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا إلى النهائيات قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وخلال مسيرته التدريبية مع المنتخب، قاد حسام حسن الفراعنة في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها الفوز في 14 مباراة وتعادل في 5 لقاءات بينما تلقى الهزيمة في مباراتين فقط في سجل يعكس الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.

وسجل المنتخب تحت قيادته 27 هدفا مقابل استقبال 11 هدفا فقط ليؤكد قوة المنظومة الدفاعية إلى جانب الفاعلية الهجومية.

سجل مباريات حسام حسن مع المنتخب 

وشهدت فترة قيادة حسام حسن للمنتخب عددًا من النتائج البارزة من بينها الفوز على نيجيريا وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو إلى جانب الانتصارات المتتالية في التصفيات فضلا عن التأهل في بعض المواجهات الحاسمة عبر ركلات الترجيح.

إنجاز تاريخي للعميد

وحقق حسام حسن انجازا تاريخيا بعدما أصبح ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم، بعد الراحل محمود الجوهري الذي صعد بالفراعنة إلى مونديال إيطاليا 1990.

ومن المنتظر أن يظهر حسام حسن في بطولة كأس العالم المقبلة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما شارك في نسخة 1990 لاعبا ضمن صفوف المنتخب ليعود هذه المرة قائدا فنيا على رأس الجهاز الفني للفراعنة في مشهد يلخص رحلة طويلة من العطاء داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

