مهاجم وادي دجلة: محظوظ بالتسجيل أمام الكبار.. وانتظر مباراة الأهلي

قال أحمد فاروق لاعب وادي دجلة الحالي وبتروجيت السابق، إن مسيرته الكروية بدأت من نادي أكتوبر ثم نادي سيراميكا كليوباترا، وسط جيل لاعبين مميز كان أبرزهم مروان عثمان المهاجم الحالي ومصطفى سعد ميسي، مؤكدًا على خوضه لتجربة مع نادي ديروط لمدة موسمين بفعل التوأمة، بعدها انتقل إلى بتروجيت مع سيد عيد المدير الفني لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولعب في الدوري الممتاز وتمكن مع الفريق من التواجد ضمن التسعة الكبار.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تجربة بتروجيت لم تكن على المستوى المأمول، لم ألعب كثيرًا، إدارة بتروجيت محترمة، وسيد عيد مدرب كبير ونتائجه دائمًا إيجابية، مشددًا: الحمد لله حظي حلو جدًا في المدربين ولاعبو بتروجيت ساعدوني كثيرًا.

وأضاف لاعب وادي دجلة الحالي: الموسم انتهى والإعارة كذلك، وعدت لسيراميكا كليوباترا، جاءتني عدة عروض منها بتروجيت، لكن الاتفاق كان قد تم مع وادي دجلة والحمد لله مبسوط ومرتاح هنا جدًا.

وواصل لاعب بتروجيت السابق: سجلت 4 أهداف هذا الموسم، أولها في شباك الزمالك في مباراة كانت جيدة جدًا، وحصدت جائزة أفضل لاعب في المباراة، في المباراة التالية سجلت هدفين في مرمى كهرباء الإسماعيلية وحصدت الجائزة أيضًا، هذه الفترة كانت من أفضل فتراتي هذا الموسم "فترة الحظ"، بعدها سجلت هدفين في مباراة مودرن سبورت، تم احتساب واحد وإلغاء الآخر، الدوري لازال طويلًا وإن شاء الله نهز الشباك مجددًا.

واختتم أحمد فاروق حديثه: هدفي في الزمالك هو الأهم في مسيرتي الكروية، لإنه هدف مهم في نادي كبير، دائمًا أحلم بالتسجيل أمام الفرق الكبيرة وبالفعل أنا محظوظ، سجلت في شباك الأهلي والزمالك الموسم الماضي، والزمالك الموسم الحالي وانتظر مباراة الأهلي بفارغ الصبر.