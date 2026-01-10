موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر مساء اليوم السبت اختبارًا من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع منتخب كوت ديفوار على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في مواجهة تحظى بزخم جماهيري وإعلامي كبير نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما القاري.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم السبت 10 يناير 2026 على ملعب أكادير الكبير، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في توقيت حاسم ضمن مرحلة خروج المغلوب التي لا تحتمل الأخطاء.

ترقب جماهيري لمباراة مصر وكوت ديفوار

وتأتي هذه المواجهة وسط ترقب واسع من جماهير الكرة الأفريقية، خاصة أن المنتخبين يعدان من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في ظل ما يمتلكه كل طرف من عناصر قوية وخبرة كبيرة في البطولات القارية، وهو ما يضفي على اللقاء طابعًا خاصًا من الندية والإثارة.

القنوات الناقلة لمبارة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة عبر قناة beIN Sports MAX 1، مع تغطية تحليلية موسعة تسبق المباراة وتمتد إلى ما بعد نهايتها.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموح مواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، مستندًا إلى تاريخه الطويل في أمم أفريقيا ورغبته في استعادة اللقب القاري، في حين يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تخطي عقبة الفراعنة ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، في مواجهة تعد من أصعب محطات البطولة حتى الآن.