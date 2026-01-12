أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته ليلى وعمرو وهبه.. السر في لعبة وقلبت بجد

وجّه الفنان أحمد زاهر، الشكر لابنته ليلي زاهر والفنان عمرو وهبة؛ لظهورهما كضيف شرف في أول حلقة من مسلسل لعبة وقلبت بجد، الذي يذاع على قناة dmc.

وكتب احمد زاهر عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للفنانة ليلى زاهر والفنان عمرو وهبة على ظهورهم كضيوف شرف للحلقة الأولى من مسلسل لعبة وقلبت بجد، نورتونا وشرفتونا، يعرض المسلسل يوميا الساعة 7 على dmc ومنصة Watch it».

أبطال مسلسل «لعبة وقلبت بجد»

ويشارك في مسلسل «لعبة وقلبت بجد» أحمد زاهر، رحمة أحمد، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، سهير بن عمارة، وزينب يوسف شعبان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، وهو من إخراج حاتم متولي.