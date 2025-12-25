ملك أحمد زاهر: أتمنى أكون عروسة في 2026

أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن أمنيتها بالزواج خلال عام 2026، مؤكدة أن والدها النجم أحمد زاهر يدعمها دائمًا ولن يقف يومًا ضد سعادتها.

وقالت ملك، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها تحلم بالاستقرار وتكوين أسرة في الوقت المناسب، موضحة أن قرار الزواج بالنسبة لها مرتبط بالراحة النفسية والاختيار الصحيح، وليس بالسن أو ضغط المجتمع.

وأضافت: «بابا دايمًا بيكون سندي، وعمره ما هيكون ضد سعادتي، بالعكس هو أكتر حد بيهمه إني أكون مبسوطة»، مشيرة إلى قوة العلاقة التي تجمعها بوالدها، وحرصه الدائم على دعمها في جميع قراراتها سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

وتحظى ملك أحمد زاهر بمتابعة واسعة من الجمهور، خاصة بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الناجحة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تفاعلها الدائم مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.