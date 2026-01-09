ليلى زاهر تدعم شقيقتها منى قبل عرض مسلسل "لعبة وقلبت جد"

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة البوستر الدعائي لمسلسل “لعبة وقلبت جد” عبر ستوري حسابها الرسمي على انستجرام.

ووجهت الدعم لشقيقتها منى، وكتبت: “النجمة الصغيرة”.

ليلى زاهر

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة وقلبت جد، بطولة النجم أحمد زاهر، البرومو الرسمى للعمل والمقرر طرحه يوم 10 يناير المقبل، على قناة Dmc ومنصة watch it.

وظهر احمد زاهر فى البرومو الرسمى للمسلسل وهو يتقرب من ابنته الصغيرة ويكتشف العديد من الأسرار بالإضافة لظهور رحمة أحمد ضمن الأحداث.

وكانت طرحت منصة watch it البوستر الرسمى لمسلسل “لعبة وقلبت جد” من بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد من النجوم.

وشارك أحمد زاهر، البوستر، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لعبة وقلبت جد.. إنتاج الشركة المتحدة، وإخراج حاتم متولي بداية من 10 يناير 2026 على قناة dmc ومنصة watchit، دعواتكم بالنجاح، ويا رب يعجبكم”.