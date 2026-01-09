قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مكلف.. كيف دفع ليفربول ثمن افتقاد صلاح أمام آرسنال؟
حبشي لـ صدى البلد: وقف منشور حوكمة الملابس و منع استيراد قطع غيار السيارات
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
فن وثقافة

ليلى زاهر تدعم شقيقتها منى قبل عرض مسلسل "لعبة وقلبت جد"

منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة البوستر الدعائي لمسلسل “لعبة وقلبت جد” عبر ستوري حسابها الرسمي على انستجرام.

ووجهت الدعم لشقيقتها منى، وكتبت: “النجمة الصغيرة”.

ليلى زاهر

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة وقلبت جد، بطولة النجم أحمد زاهر، البرومو الرسمى للعمل والمقرر طرحه يوم 10 يناير المقبل، على قناة Dmc ومنصة watch it.

وظهر احمد زاهر فى البرومو الرسمى للمسلسل وهو يتقرب من ابنته الصغيرة ويكتشف العديد من الأسرار بالإضافة لظهور رحمة أحمد ضمن الأحداث. 

وكانت طرحت منصة watch it البوستر الرسمى لمسلسل “لعبة وقلبت جد” من بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد من النجوم.

وشارك أحمد زاهر، البوستر، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لعبة وقلبت جد.. إنتاج الشركة المتحدة، وإخراج حاتم متولي بداية من 10 يناير 2026 على قناة dmc ومنصة watchit، دعواتكم بالنجاح، ويا رب يعجبكم”.

ليلى أحمد زاهر لعبة وقلبت جد انستجرام

