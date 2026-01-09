قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حنان ماضي : عندي 64 سنة ومش بتكسف أقول

حنان ماضي
حنان ماضي
أحمد البهى

مازحت الفنانة حنان ماضي ، في حفل الفنان عمر خيرت  بدار الاوبرا المصرية، الجمهور بعد ان كشفت عن عمرها. 

وخلال الحفل تحدثت حنان ماضي عن بدايتها وعلاقتها بالموسيقار الكبير عمر خيرت، فاجئت الحاضرين بالاعلان عمرها قائلة: انا عندي 64 سنة ومش بتكسف أقول. 

احتفلت الفنانة حنان ماضي بنجاح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "كسبنا مشاعرنا"، والتي تم طرحها في الفترة الماضية. 

وقد لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مما دفع الفنانة للاحتفاء بهذا الإنجاز.

وكانت حنان ماضي قد طرحت أغنيتها الجديدة "كسبنا مشاعرنا" عبر منصات الموسيقى المختلفة، بالإضافة إلى نشرها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث حصدت آلاف المشاهدات في وقت قصير.

الأغنية من تأليف وألحان محمود أكرم، وتوزيع خالد عويضة، فيما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر. كما شارك في العمل المايسترو تامر غنيم في التريات، وأمين إسماعيل كمخرج للجلسة التطويرية.



 

الفنانة حنان ماضي حنان ماضي عمر خيرت

