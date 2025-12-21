أحمد زاهر ينشر صورًا من كواليس مسلسل «لعبة وقلبت بجد» عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

لعبة وقلبت بجد

وظهر أحمد زاهر في الصورة من استعدادات تصوير مسلسله الجديد “لعبة وقلبت بجد”.

آخر أعماله

وكان آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل"سيد الناس"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .