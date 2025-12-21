رد ناري من أحمد العوضي على منتقدي تصريحه بالأعلى أجرا.. تفاصيل

قرر الفنان أحمد العوضي الرد بقوة على الانتقادات التى طالته بسبب تصريحاته الأخيرة والتى أكد فيها أنها الفنان الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة.

وقال أحمد العوضي فى مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : أكيد متابعين الكلام اللى اتقال، وإن فى ناس قالت إن العوضى مغرور وكده، بس أنا بكلم إخواتى وحبايبى، وباقول الكلام ده بفضلهم بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم السبب فى اللى وصلت له، ومش فاهم الحقيقة الناس زعلانة ليه.

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة درة لأول مرة من خلال مسلسل «على كلاي»، مؤكدًا أنها نجمة كبيرة وتقدّم دورًا مختلفًا ومميزًا ضمن أحداث العمل، وهو ما انعكس على أجواء التصوير والحماس داخل الكواليس.

وأوضح العوضي أن هذا التعاون الأول بينه وبين درة يحمل طابعًا خاصًا، معربًا عن أمله في أن يلقى هذا الثنائي الجديد إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل، خاصة في ظل طبيعة القصة المختلفة وتنوع الشخصيات.

أبطال مسلسل علي كلاي

يشارك في بطولة مسلسل «على كلاي» عدد كبير من النجوم، وهزم أحمد العوضي، درة، عصام السقا، رحمة محسن، سارة بركة، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، انتصار، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق، الشحات مبروك.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويُعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم المقبل، نظرًا لقوة فريق العمل وطبيعة القصة التي تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية.