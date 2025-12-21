قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
فن وثقافة

رد ناري من أحمد العوضي على منتقدي تصريحه بالأعلى أجرا.. تفاصيل

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد إبراهيم

قرر الفنان أحمد العوضي الرد بقوة على الانتقادات التى طالته بسبب تصريحاته الأخيرة والتى أكد فيها أنها الفنان الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة. 

وقال أحمد العوضي فى مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : أكيد متابعين الكلام اللى اتقال، وإن فى ناس قالت إن العوضى مغرور وكده، بس أنا بكلم إخواتى وحبايبى، وباقول الكلام ده بفضلهم بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم السبب فى اللى وصلت له، ومش فاهم الحقيقة الناس زعلانة ليه. 

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة درة لأول مرة من خلال مسلسل «على كلاي»، مؤكدًا أنها نجمة كبيرة وتقدّم دورًا مختلفًا ومميزًا ضمن أحداث العمل، وهو ما انعكس على أجواء التصوير والحماس داخل الكواليس.

وأوضح العوضي أن هذا التعاون الأول بينه وبين درة يحمل طابعًا خاصًا، معربًا عن أمله في أن يلقى هذا الثنائي الجديد إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل، خاصة في ظل طبيعة القصة المختلفة وتنوع الشخصيات.

أبطال مسلسل علي كلاي 

يشارك في بطولة مسلسل «على كلاي» عدد كبير من النجوم، وهزم أحمد العوضي، درة، عصام السقا، رحمة محسن، سارة بركة، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، انتصار، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق، الشحات مبروك.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويُعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم المقبل، نظرًا لقوة فريق العمل وطبيعة القصة التي تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية.

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

