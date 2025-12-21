قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح معرض "ألف وجه ووجه” لأحمد رجب صقر .. 24 ديسمبر

معرض الف وجه ووجه
معرض الف وجه ووجه
جمال عاشور

يفتتح جاليري المشهد، بالزمالك،  معرض "الف وجه ووجه"  للفنان التشكيلي الكبير احمد رجب صقر، يوم 24 ديسمبر الجاري ، في تمام الساعة السادسة مساء، وبذلك بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين و الإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.


وقال الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض، إن الفنان الكبير احمد رجب صقر  يأخذنا فى رحلة بصرية وتأملية تستكشف الوجه الانسانى بوصفه حقلآ للذاكرة والهوية والتعبير الوجودي حيث تتحول الملامح إلى اثر والملامس إلى ذاكرة ، تتعدد الوجوه وتتماهى بين حضور و قناع بين مايرى وما يحس يتحول فيها الوجه الانسانى إلى مساحة مفتوحة للرمز والدلالة عبر معالجات تشكيلية تختزل وتكثف.

وأوضح إيهاب اللبان، يعتمد صقر على اللون الصريح كونه محفزآ بصريا أوليآ يقود المتلقى إلى عالم مشحون بالروحانية كى يقود الرؤية ويوقظ الوجدان، تتقاطع فيها الفطرة مع الاختزال ويطل منها التراث المصرى بروحه العميقة فى صياغة معاصرة، يدعونا لها الفنان احمد رجب صقر للتأمل فى تعددية الوجوه باعتبارها انعكاسآ لتعدد التجارب الإنسانية كما لو أن كل وجه مرأه لوجه آخر .


أحمد رجب صقر ، من مواليد 1963، قرية طبلوها – مركز تلا – محافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة، قسم الجرافيك، من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1987 بتقدير مرتبة الشرف. يعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.
خلال الفترة من 1995 إلى 1997، أوفد في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الدكتوراه، حيث درس الطباعة الفنية والتصوير الجرافيكي بجامعة فرانكفورت، وأقام خلال فترة دراسته عددًا من المعارض الخاصة، كما شارك في ورش ودورات فنية متخصصة داخل الجامعة.

شارك في أكثر من 125 معرضًا جماعيًا محليًا ودوليًا، إضافة إلى عدد من المعارض الخاصة في مجالات التصوير، والرسم، والحفر، والأعمال الفنية المركبة، داخل مصر وخارجها.

نال أكثر من 25 جائزة محلية ودولية، من أبرزها، الجائزة الأولى في بينالي الجرافيك عام 2001، الجائزة الكبرى وأوسكار الإسكندرية عام 1995، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 2020، جائزة التفوق في الفنون.

كما شارك في أكثر من 40 ورشة فنية دولية متخصصة في الجرافيك والتصوير.

تقتني أعماله العديد من المتاحف والمجموعات الخاصة داخل مصر وخارجها، في دول عدة منها: ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فنلندا، النمسا، الدنمارك، البوسنة، الإمارات، سوريا، المغرب، السعودية، المجر، رومانيا، أوكرانيا، روسيا، اليونان، اليابان، كندا، صربيا، وسلوفاكيا وغيرها.

شغل عضوية العديد من لجان التحكيم الفنية المحلية والدولية، وهو عضو مؤسس لاتحاد الطباعة الفنية، وعضو في عدد من الجمعيات الفنية. كما أشرف وناقش أكثر من مائة بحث علمي في مجال الفنون الجميلة.

جاليري المشهد الزمالك الف وجه ووجه احمد رجب لفنان إيهاب اللبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد