خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
محافظ القاهرة: المعارض الصناعية ركيزة لدعم المنتج المحلي وتحفيز النمو

المعرض
المعرض
ولاء عبد الكريم

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته العشرين، الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وتنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالشراكة مع شركة بيراميدز للمعارض الدولية.

وخلال كلمته في الافتتاح، أعرب محافظ القاهرة عن سعادته باستضافة المعرض على أرض المحافظة، مؤكدًا أن القاهرة تدعم بقوة تنظيم المعارض والمشروعات الصناعية، لما تمثله من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب إتاحة فرص تسويقية حقيقية أمام المصنعين.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن المعرض يستهدف التجارة بالجملة وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية المستدامة.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور كل من الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، والدكتور محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز للمعارض، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة للمعرض.

من جانبه، رحّب جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، بالوفود العربية والأجنبية المشاركة في المعرض، والتي تمثل بعثات مشترين من عدة دول، من بينها ليبيا وفلسطين واليمن ولبنان والعراق والجزائر والأردن.

وأشار السمالوطي إلى أن نجاح الدورة الحالية هو نتاج جهود مجلس الإدارة السابق، واستكمالًا لنهج العمل الجماعي للمجلس الحالي، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به فريق تنظيم المعرض بقيادة الدكتور محمد الشريف.

وأعرب رئيس غرفة صناعة الجلود عن فخره بالصناعة المصرية، وبالمظهر المشرف الذي ظهرت به المنتجات الوطنية داخل المعرض، مؤكدًا أن الحدث يعكس قدرة المصنعين المصريين على المنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح السمالوطي أن دعوة بعثات المشترين الأجانب تتم وفق رؤية استراتيجية مدروسة، تستند إلى احتياجات كل سوق ومدى قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وأشار إلى أن السوق السعودي يمثل فرصة واعدة حاليًا في ظل التحديات التي يواجهها في سلاسل التوريد، لافتًا إلى أن المنتج المصري يتمتع بميزة الجودة والاستدامة مقارنة ببعض المنتجات منخفضة السعر.

وأضاف أن السوق الأردني يُعد من الأسواق المستوردة بطبيعته، ولا يمتلك قاعدة إنتاج محلية كبيرة، ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية خاصة من حيث سرعة التوريد مقارنة بالمنتج الصيني الذي قد يستغرق وصوله عدة أشهر.

وفيما يتعلق بالأسواق الأفريقية، كشف عن خطة متكاملة لمواجهة التوسع الصيني والتركي، عبر بعثات ترويجية تستهدف 4 إلى 5 دول أفريقية ذات ملاءة مالية مرتفعة، من بينها أنجولا وإثيوبيا وغانا، بهدف ترسيخ تواجد الصناعة المصرية داخل هذه الأسواق الواعدة.

وأكد أن اختيار الدول المستهدفة يتم بناءً على دراسات تسويقية دقيقة لحجم وارداتها من الصين في قطاعات محددة مثل الأحذية والشنط، مع مقارنة الأسعار ومستويات الجودة بالمنتج المصري.

وأشار السمالوطي إلى أن المعرض شهد تحولًا استراتيجيًا مهمًا، حيث انتقل من التركيز على السوق المحلي إلى التركيز الكامل على التصدير، موضحًا أن هذه هي الدورة الرابعة التي يتم تنظيمها بهذا التوجه.

في السياق ذاته، أوضح السفير عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة أكبر منظومة دعم للمعارض والترويج الخارجي، حيث تم ضخ نحو 1.7 مليار جنيه لدعم مختلف القطاعات الصناعية عبر المعارض الخارجية والحملات الترويجية.

وشهدت فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود الإعلان عن تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للصناعة، ورؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة، تقديرًا لجهودهم في دعم وتنمية قطاع صناعة الجلود.

معرض القاهرة الدولي للجلود دورته العشرين الصناعات المصرية المعرض الصناعة الوطنية

