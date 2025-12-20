سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 20 ديسمبر 2025

واصل سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 في مصر، التداول حتى قبل نهاية التعاملات عند مستوى آخر ارتفاع سجلته أعيرة الذهب بعد منتصف اليوم في السوق المحلية.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 6605 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5780 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 5954 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب 46240 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4329 دولار للبيع و 4330 دولار للشراء

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.