عائلة القذافي تكشف موعد دفن سيف الإسلام

أفادت عائلة القذافي اليوم الأربعاء، بأنه تقرر دفن سيف الإسلام القذافي، يوم الجمعة المقبل، عقب صلاة الجمعة في مدينة بني وليد، و ذلك بحسب تصريحاته لقناة روسيا اليوم.





وفي السياق ذاته، لا تزال عائلة القذافي بانتظار صدور تصريح وإذن بالدفن من النائب العام الليبي، حيث أن جثمان سيف الإسلام القذافي ما زال موجودا في مدينة الزنتان إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





وأفادت مصادر محلية في بني وليد أن المدينة بدأت في تجهيز مراسم توديع جثمان سيف الإسلام، تمهيدا لنقله إلى مدينة سرت حيث من المقرر دفنه.



وأوضحت المصادر، أن المدينة ستشهد فعاليات تأبينية محدودة قبل أن يُنقل الجثمان إلى سرت لإتمام عملية الدفن هناك.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، تسلمت عائلة القذافي، جثمان سيف الإسلام، في مدينة الزنتان بعد منح مكتب النائب العام الإذن اللازم، وانتهاء الإجراءات القانونية.