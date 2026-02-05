أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن السياسة الخارجية المصرية تجاه غزة، تقوم على ثوابت واضحة، تحكمها اعتبارات الأمن القومي، مع انفتاح مدروس على مختلف الأطراف؛ بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة.

وقال حسن سلامة، خلال لقاء له ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية، يجمع بين الثبات والمرونة، بما يضمن الحفاظ على استقرارها ودورها الإقليمي.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن التقارب المصري التركي يعكس توافقًا سياسيًا داعمًا للقضية الفلسطينية، ورافضًا لسياسات التهجير القسري، مؤكدًا أن دعوتهما المشتركة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل ضغطًا سياسيًا فعّالًا على الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر وتركيا يحمل دلالات استراتيجية ورسائل ردع واضحة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، لافتًا إلى أن التحركات الإسرائيلية على الأرض تتناقض مع مواقفها المعلنة.