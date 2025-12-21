قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
محمد صبحي يكشف سر نجاحه: الفنان الذي يصمت يفقد وجوده قبل أن يبدأ |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار
استقرار مشروط.. أماني الطويل تحذّر: هدنة السودان بلا حل سياسي قد تمهّد لصراع جديد
بعد الاستيلاء على سفينة نفط ثانية.. فنزويلا تتهم أمريكا بـ «القرصنة» وانتهاك اتفاقيات البحار
مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم 21-12-2025
راضي الجعايدي: «معلول» أهم محترف عربي بالسنوات الأخيرة.. وتونس المرشح الأول لحصد أمم أفريقيا
قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة تكشف مفاجأة.. النساء أكثر عرضة من الرجال بهذا المرض

القولون
القولون
حياة عبد العزيز

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بآلام متلازمة القولون العصبي (IBS) مقارنة بالرجال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الهرمونات الأنثوية، وعلى رأسها هرمون الإستروجين.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن هذه الحالة المزمنة، التي تسبب آلامًا في البطن وانتفاخًا واضطرابات هضمية، تنتشر بين النساء بمعدلات أعلى من الرجال، دون فهم دقيق للأسباب.

وأوضح باحثون من الولايات المتحدة أن هرمون الإستروجين ينشّط مسارات عصبية غير معروفة سابقًا داخل القولون، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالألم ورفع حساسية أمعاء النساء تجاه بعض الأطعمة.

ولاختبار هذه الفرضية، قام العلماء بإعطاء ذكور الفئران هرمون الإستروجين لمحاكاة مستوياته لدى الإناث، فارتفعت حساسية أمعائهم للألم لتصبح مماثلة لتلك الموجودة لدى الإناث.

وأشار فريق البحث في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو (UCSF) إلى أن نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة ساينس، قد تفتح آفاقًا جديدة لتطوير علاجات أكثر فاعلية لمتلازمة القولون العصبي.

وقالت البروفيسورة هولي إنجراهام، المشاركة في إعداد الدراسة: «بدلًا من الاكتفاء بالإشارة إلى أن النساء الشابات يعانين من القولون العصبي بنسبة أعلى، سعينا إلى تفسير علمي دقيق للأسباب، وتمكنا بالفعل من تحديد آليات جديدة وأهداف دوائية محتملة».

كما توفر الدراسة تفسيرًا لسبب استفادة بعض مرضى القولون العصبي من الحميات الغذائية منخفضة الـ«فودماب»، التي تعتمد على تقليل تناول الأطعمة القابلة للتخمر مثل البصل والثوم والعسل والقمح والفاصوليا.

وتساعد النتائج أيضًا في فهم سبب تغيّر أعراض الجهاز الهضمي لدى النساء تبعًا لاختلاف مراحل الدورة الشهرية، بحسب ما أوردته صحيفة «ذا ميرور».

من جانبه، أوضح البروفيسور ديفيد جوليوس، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة والحائز على جائزة نوبل عام 2021 عن أبحاثه في الإحساس بالألم، أن الأمعاء تمتلك نظامًا معقدًا لاستشعار الألم، مشيرًا إلى أن الدراسة الحالية توضح كيف يمكن للهرمونات أن تزيد من هذه الحساسية عبر تفاعلات خلوية قوية ومؤثرة.

وكانت أبحاث سابقة قد ربطت بين هرمون الإستروجين وارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة القولون العصبي لدى النساء، إلا أن الآلية الدقيقة ظلت غير واضحة. 

ولتفسير ذلك، ركز علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على تحديد مواقع تأثير الإستروجين داخل الأمعاء، ما أتاح فهمًا أعمق لدوره في تفاقم أعراض المرض.

القولون اعراض القولون اسباب القولون القولون عند النساء القولون العصبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

أول ليلة في شهر رجب

اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

أرشيفية

إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات

ترشيحاتنا

أحمد اسماعيل

أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

عائشة بن احمد

عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل.. ومصر تصنع النجومية

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد