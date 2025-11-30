قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
مرأة ومنوعات

4 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان القولون.. فما هي؟

سرطان القولون
سرطان القولون
هاجر هانئ

غالبًا ما يُظهر سرطان القولون علامات تحذيرية مبكرة من خلال تغيرات طفيفة في البراز. بدءًا من آثار الدم المستمرة والإسهال أو الإمساك غير المبرر، وصولًا إلى براز ضيق وتغيرات في اللون أو الملمس، لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض. ​​إن اكتشافها مبكرًا يُسهّل التشخيص ويُحسّن نتائج العلاج.
 

إلى جانب سرطانات الجلد، يُعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء. يقول الأطباء إن خطر الإصابة به يزداد مع التقدم في السن، ويُشخَّص غالبًا لدى البالغين فوق سن الخمسين، ولكن في الآونة الأخيرة، ازدادت نسبة الإصابة به بين الشباب. تكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة نظرًا لأنه أصبح السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان لدى الرجال دون سن الخمسين. ولهذا السبب، يجب على الجميع الوعي بالأعراض المبكرة لسرطان القولون.

ويقول الأطباء إن التشخيص يتحسن بشكل كبير إذا تم اكتشاف السرطان مبكرًا، وتجاهل العلامات، التي قد تشبه حالات غامضة أخرى، لن يسمح إلا لسرطان القولون بالتقدم، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة.

العلامات المبكرة لسرطان القولون في البراز


تشير الدراسات إلى أن معدل البقاء النسبي لمدة خمس سنوات لسرطان القولون المُشخَّص عندما يكون المرض موضعيًا - وليس منتشرًا في الأعضاء - يبلغ حوالي 90%، لكن هذه النسبة تنخفض بشكل حاد عند التشخيص في مراحل متأخرة إلى حوالي 73% في حالة الانتشار الإقليمي، وحوالي 13% في حالة النقائل البعيدة. لذا، ابحث عن هذه العلامات المبكرة في برازك للكشف السريع:

براز رقيق مثل قلم الرصاص
يقول الأطباء إنه إذا لاحظت فجأةً أن برازك أصبح رقيقًا كالقلم، فقد يكون ذلك علامةً على سرطان القولون والمستقيم، لأن الورم قد يُضيّق مجرى القولون. ومع ذلك، قد يكون هذا أيضًا علامةً على الإمساك، لذا انتبه لطول فترة حدوث هذا التغيير، إلى جانب علامات أخرى مثل وجود دم في البراز، أو ألم المعدة، أو تغيرات في عادات التبرز.

يقول الأطباء إنه عندما ينمو الورم على الجدار الداخلي للقولون أو المستقيم، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تضييق المساحة التي يمر من خلالها البراز، مما يؤدي إلى براز أرق.

دم في البراز
مع أن وجود الدم في البراز قد يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون، إلا أنه قد يكون ناتجًا أيضًا عن حالات أقل خطورة، مثل البواسير أو الشقوق الشرجية. مع ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق، خاصةً إذا استمر النزيف.

تقول الدراسات أن ما يقرب من 60 في المائة من مرضى سرطان القولون في مرحلة مبكرة يعانون من شكل من أشكال النزيف المستقيمي.

المخاط في البراز
قد يكون وجود المخاط باستمرار في البراز علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى كالدم أو ألم البطن. مع ذلك، يقول الأطباء إن وجود كمية قليلة من المخاط أمر طبيعي، وغالبًا ما يكون المخاط الزائد ناتجًا عن حالات أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، وداء كرون، أو حتى العدوى.

يحدث هذا عادةً عندما تقوم أمعائك، التي تنتج كمية صغيرة من المخاط لتليين بطانة القولون، ببذل جهد إضافي قليلًا.

الإسهال المستمر
يمكن أن يكون الإسهال المستمر علامة على الإصابة بسرطان القولون - ولكن يجب عليك أيضًا ملاحظة أن التغييرات في عادات الأمعاء ناجمة عن عوامل أخرى مثل التغيرات الغذائية أو العدوى أو حالات مثل متلازمة القولون العصبي أيضًا.

سرطان القولون

هناك بعض الأعراض الأخرى التي لا يجب عليك تجاهلها، بما في ذلك:

تكرار حركات الأمعاء أو قوام البراز
ألم في البطن أو الحوض
فقدان الوزن غير المبرر
وفقًا للخبراء، هناك العديد من الأسباب التي قد تُسبب تغيرات في عادات الأمعاء، بما في ذلك التسمم الغذائي. ولكن إذا استمرت المشكلة لمدة شهر أو شهرين، استشيري طبيبكِ. بالنسبة للنساء، قد يصعب أحيانًا التمييز بين تقلصات الدورة الشهرية والانتفاخ وآلام البطن العامة، لذا يجب عليكِ الانتباه إلى جسمكِ. إذا كنتِ تعانين من ألم غير مبرر في الحوض لا يزول، فاستشيري طبيبكِ.

المصدر: timesnownews

القولون سرطان القولون سرطانات الجلد البراز

