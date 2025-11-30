طبيبة تكشف سر لحوم قوس قزح.. ظهور ألوان متعددة

تظهر أحيانًا على شرائح اللحوم ألوان متعددة تشبه ألوان قوس قزح، خاصة عند تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة

عكس اتجاه العضلات.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة غالبًا ما تحدث في اللحوم الغنية بالحديد والدهون والمركبات السلسلية، إذ يؤدي تعرضها للضوء إلى انكسار الضوء وتكون ألوان قزحية متغيرة.



الدكتورة سماح نوح أكدت أن هذه التغيرات اللونية طبيعية ولا تعني فساد اللحوم، ولا تؤثر على جودتها أو سلامتها. وأضافت أن استخدام أغلفة غير منفذة للهواء وتخزين اللحوم في أماكن بعيدة عن الضوء يقلل من ظهور هذه الألوان.



كما أشارت إلى أن بعض المركبات في اللحوم تظهر ألوانًا متعددة عند التعرض لعمليات مختلفة أو الحرارة، ما يضفي على اللحوم هذا المظهر المميز دون أي مخاطر صحية.