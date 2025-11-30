قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفيرة الاتحاد الأوروبي: برامج جديدة للتعاون العلمي بين مصر وأوروبا قريبا
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طبيبة تكشف سر لحوم قوس قزح.. ظهور ألوان متعددة

ريهام قدري

تظهر أحيانًا على شرائح اللحوم ألوان متعددة تشبه ألوان قوس قزح، خاصة عند تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة

عكس اتجاه العضلات.

 ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة غالبًا ما تحدث في اللحوم الغنية بالحديد والدهون والمركبات السلسلية، إذ يؤدي تعرضها للضوء إلى انكسار الضوء وتكون ألوان قزحية متغيرة.


الدكتورة سماح نوح أكدت أن هذه التغيرات اللونية طبيعية ولا تعني فساد اللحوم، ولا تؤثر على جودتها أو سلامتها. وأضافت أن استخدام أغلفة غير منفذة للهواء وتخزين اللحوم في أماكن بعيدة عن الضوء يقلل من ظهور هذه الألوان.


كما أشارت إلى أن بعض المركبات في اللحوم تظهر ألوانًا متعددة عند التعرض لعمليات مختلفة أو الحرارة، ما يضفي على اللحوم هذا المظهر المميز دون أي مخاطر صحية.

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

