شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى

انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، متابعة سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 20 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات.

وتشمل الدوائر محل المتابعة:

  • 7 دوائر بمحافظة سوهاج
  • 4 دوائر بمحافظة قنا
  • 3 دوائر بمحافظة البحيرة
  • 3 دوائر بمحافظة الفيوم
  • دائرة واحدة بمحافظة أسيوط
  • دائرة واحدة بمحافظة الإسكندرية
  • دائرة واحدة بمحافظة الجيزة.

ويتوجه الناخبون المقيدون بهذه الدوائر للإدلاء بأصواتهم داخل (1775) لجنة فرعية، لاختيار ممثليهم من بين (551) مرشحًا يتنافسون على (43) مقعدًا.

وأكد الائتلاف في بيان له، أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة مجريات العملية الانتخابية، من خلال التواصل المباشر مع منسقي المحافظات والمراقبين المنتشرين داخل الدوائر محل الإعادة، بهدف رصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير عملية التصويت.

وأشار البيان إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ في أغلب اللجان، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة، وتواجد واضح لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين. وشهد عدد من اللجان إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع.

كما أوضح الائتلاف أنه تلقى عدة تقارير أولية تشير إلى:

  • انتظام فتح اللجان في مواعيدها.
  • توافر القضاة والمشرفين في مواقع عملهم.
  • وجود طوابير متوسطة في اللجان داخل المناطق الحضرية.
  • عدم تسجيل أي خروقات جسيمة قد تعطل عملية التصويت حتى الآن.

ويستمر متابعو الائتلاف في رصد وتوثيق سير عملية الإدلاء بالأصوات على مدار يومي التصويت، لضمان متابعتها بما يحقق النزاهة والشفافية ويدعم سلامة العملية الانتخابية.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان جولة الإعادة للمرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب متابعة سير عمليات التصويت محافظة سوهاج محافظة قنا الإسكندرية الجيزة انتخابات جولة الإعادة مجلس النواب المرحلة الأولى الفيوم أسيوط سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف تُعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار التحريري لمسابقة مرافقة بعثة الحج

مسجد السيدة نفسية

في ذكرى مولد السيدة نفيسة.. 11 معلومة عن كريمة الدارين مجابة الدعاء

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. المفتي: الدولة تعمل على إزالة العوائق وتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

