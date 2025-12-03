مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى

يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، متابعة سير عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 20 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات.

وتشمل الدوائر محل المتابعة:

7 دوائر بمحافظة سوهاج

4 دوائر بمحافظة قنا

3 دوائر بمحافظة البحيرة

3 دوائر بمحافظة الفيوم

دائرة واحدة بمحافظة أسيوط

دائرة واحدة بمحافظة الإسكندرية

دائرة واحدة بمحافظة الجيزة.

ويتوجه الناخبون المقيدون بهذه الدوائر للإدلاء بأصواتهم داخل (1775) لجنة فرعية، لاختيار ممثليهم من بين (551) مرشحًا يتنافسون على (43) مقعدًا.

وأكد الائتلاف في بيان له، أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة مجريات العملية الانتخابية، من خلال التواصل المباشر مع منسقي المحافظات والمراقبين المنتشرين داخل الدوائر محل الإعادة، بهدف رصد أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير عملية التصويت.

وأشار البيان إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ في أغلب اللجان، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة، وتواجد واضح لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين. وشهد عدد من اللجان إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع.

كما أوضح الائتلاف أنه تلقى عدة تقارير أولية تشير إلى:

انتظام فتح اللجان في مواعيدها.

توافر القضاة والمشرفين في مواقع عملهم.

وجود طوابير متوسطة في اللجان داخل المناطق الحضرية.

عدم تسجيل أي خروقات جسيمة قد تعطل عملية التصويت حتى الآن.

ويستمر متابعو الائتلاف في رصد وتوثيق سير عملية الإدلاء بالأصوات على مدار يومي التصويت، لضمان متابعتها بما يحقق النزاهة والشفافية ويدعم سلامة العملية الانتخابية.