زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن رئيس الوفد المفاوض سيجتمع في بروكسل اليوم مع مستشاري الأمن القومي لقادة أوروبا من أجل السلام.



وقال زيلنسكي في تصريحات له : سنناقش اليوم الدور الأوروبي المطلوب للهيكلة الأمنية اللازمة في أي اتفاق مقبل.

وأضاف زيلنسكي: بعد اجتماع بروكسل سنرتب لاجتماع مع ممثلي ترامب في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة تشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان : وحدات مجموعة قوات "ألشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 430 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 65 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأتمت الدفاع الروسية بيانها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 140 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.