بريطانيا تعلن تقديم 10 ملايين جنيه استرليني إضافية لدعم إصلاح شبكات الطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا، تقديم 10 ملايين جنيه استرليني إضافية لدعم إصلاح شبكات الطاقة في أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الكاتب الصحفي محمد أبوشامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن العلاقة بين جماعة الإخوان والولايات المتحدة وبريطانيا تاريخية ومعقدة، حيث دعمت كلتا الدولتين الجماعة في مراحل مختلفة لتوظيفها في خدمة أهدافهما الاستعمارية، موضحًا أن هذه العلاقات الطويلة تجعل الحديث عن تفاصيل تعامل كل دولة مع الجماعة مرتبطًا بالسيادة وحسابات داخلية خاصة بها.

وأشار خلال تصريحاته على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن النشاط الأوروبي لمحاصرة الجماعة، الذي انطلق مؤخرًا في فرنسا، قد يؤثر على دول أوروبية أخرى، لافتًا إلى تحرك النمسا وألمانيا ومناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، مع وجود تدخل رئاسي في فرنسا في مايو الماضي نتيجة الاهتمام الكبير بالقضية.

وأكد أبوشامة أن بريطانيا ستظل لفترة من الزمن "قلعة محصنة" للإخوان، نظرًا للمصالح البريطانية والتفاهمات الطويلة الأمد مع الجماعة، موضحًا أن الضغط الأمريكي على بريطانيا في هذا الشأن سيكون من آخر الأمور التي تفكر فيها واشنطن، نظرًا للوظائف التي لعبتها الجماعة في خدمة أهداف الدولتين عبر عقود طويلة.








