رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استعداد بلاده لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل ، مشيرا إلى أن خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى لجنة محصنة سياسيا وتحظى بمظلة وطنية للتفاوض مع الاحتلال أمر ضروري.

وقال سلام في تصريحات له : لسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام ووصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية.

وأضاف نواف سلام : الموفدين الذين زاروا بيروت قيموا أن الوضع في البلاد خطير وقابل للتصعيد.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حزب الله بضرورة تسليم سلاحه ، مضيفا " وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة" .

وصرح سلام أيضا قائلا : سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم.

وختم نواف سلام تصريحاته قائلا : لن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة.