عامود الخيمة.. وزير الخارجية: يتعين الحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسستها العسكرية

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أن مواقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ورئيس البلاد جوزيف عون متطابقة بالعمل الدؤوب من أجل بسط سلطة الدولة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف العدائيات الذي جرى التوقيع عليه منذ عام.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان، أنّ المرحلة الحالية الخاصة بتطهير منطقة جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة هي مرحلة أولى يليها مراحل أخرى في مناطق أخرى تشمل كل الأراضي اللبنانية، والكل متوافق على ذلك.

وتابع: "وبالتأكيد يتعين الحفاظ على الدولة اللبنانية وعلى مؤسساتها وفي القلب منها المؤسسة العسكرية لأن هذه هي عمود الخيمة وأساس الاستقرار في الدولة اللبنانية، والكل مجمع بطبيعة الحال على دعم المؤسسات ودعم الجيش اللبناني".