«مدبولي» يكرّم المتميزين.. «الرعاية الصحية» تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز 2025

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نتائج جوائز التميز لعام 2025، والتي سلم جانبًا منها هذا العام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة تحت شعار: "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن جوائز التميز المُعلنة في الملتقى الدولي السنوي السادس جاءت تكريمًا للعناصر الأكثر تميزًا داخل الهيئة وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها في المحافظات الست: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

وأشار إلى أنه تم الإعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للجوائز عبر الصفحات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهيئة استقبلت العديد من التجارب الملهمة التي تستحق المشاركة والاحتفاء، والتي أثبت أصحابها امتلاكهم رصيدًا كبيرًا من العقول والجهود القادرة على تحقيق المستحيل متى توافرت الإرادة وحسن الإدارة، فضلًا عن وجود كوادر مستقبلية قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

7 جوائز كبرى ضمن دورة 2025

وأضاف السبكي أن جوائز التميز شملت هذا العام سبع جوائز كبرى، وهي:

جائزة أفضل موظف لعام 2025

جائزة التميز الإكلينيكي لعام 2025

جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية

جائزة أفضل منشأة رعاية أولية لعام 2025

جائزة أفضل مستشفى لعام 2025

جائزة بطل الهيئة لعام 2025

جائزة الإبداع والابتكار

بالإضافة إلى تكريم الأم صاحبة رحلة الكفاح الملهمة، وتكريم أسر شهداء الفرق الطبية، وتقديم جوائز العمرة.

أبرز التكريمات

استهلت الفعاليات بتكريمات مؤسسية، حيث حصد مركز طب الأسرة حاجر البصيلية بأسوان جائزة أفضل منشأة رعاية أولية، نظير جهوده المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الأولية بجودة عالية وتعزيز التفاعل مع المستفيدين.

أما جائزة أفضل مستشفى لعام 2025 فذهبت إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لحصوله على اعتماد الجودة الدولي JCI وتطبيقه برنامج زراعة الكبد بنجاح.

وحُسمت جائزة التميز الإكلينيكي مناصفة بين:

الدكتور أحمد مدكور رئيس قسم المناظير بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد

الدكتور أمير البسطويسي رئيس أقسام جراحة القلب والصدر بفرع بورسعيد

وذلك تقديرًا لجهودهما المتميزة في إجراء تدخلات طبية متقدمة ودقيقة تمت لأول مرة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وأسهمت في إحداث فارق ملموس في حياة المرضى.

تكريم الأم الملهمة لأول مرة

ولأول مرة، استحدثت جائزة الأم صاحبة رحلة الكفاح الملهمة، وحصلت عليها السيدة فاطمة الدسوقي محمد، والدة الصيدلانية جهاد كامل محمد من مركز طب أسرة مصطفى كامل ببورسعيد.

كما قام كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد السبكي، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، بتسليم جائزة أفضل موظف لعام 2025 للدكتورة منار مسعد منصور تقديرًا لدورها في تطبيق منظومة التحول الرقمي بمنشآت الهيئة في محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.

ونال الدكتور أحمد سعيد حماد جائزة قائد المستقبل، تقديرًا لسماته القيادية ورؤيته الريادية في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة.

أما جائزة التميز الإداري فذهبت للدكتور محمد نشأت لما حققه من تطوير ملحوظ في أداء إقليم الصعيد خلال فترة رئاسته.

وتم منح جائزة بطل الهيئة للدكتور محمد أيوب تقديرًا لجهوده الاستثنائية والمستمرة في دعم عمليات التطوير داخل الهيئة بما يتجاوز حدود الواجب الوظيفي.

كما تقاسم جائزة الإبداع والابتكار لعام 2025 كل من:

الدكتور مهند محمد عبد المقصود عن مشروع "Green Lotus" لحوكمة منظومة الوفيات والمراضى

المهندس منير سيد عن ابتكار منظومة إلكترونية لإدارة وحوكمة منظومة التغذية بمنشآت الهيئة

تكريم شهداء الواجب من الفرق الطبية

واختتمت الجوائز بتكريم أسر شهداء الفرق الطبية:

أسرة الشهيدة إيمان محمد عبد العال – طبيب بشري بمركز طب أسرة الأقصر

أسرة الشهيد فتحي علي عطية سالم – فني تمريض بمركز طب أسرة أبو زنيمة

أسرة الشهيدة أميرة أحمد مرسي حسن – فني تمريض بمستشفى القصاصين

وذلك تقديرًا لتضحياتهم الإنسانية والمهنية.

رسائل ختامية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن جوائز التميز أصبحت منصة سنوية لاكتشاف الطاقات الواعدة وتكريم الكفاءات التي تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتشجع على الابتكار والإبداع وتعزز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين.

وأضاف أن الاحتفاء بالنماذج الملهمة وتقدير جهود جميع العاملين يرسخ ثقافة الجودة والتميز داخل الهيئة، ويعكس التزامها بتقديم أفضل خدمات طبية وإدارية للمواطنين.

وأشار إلى أن إطلاق طاقات الإبداع لدى العاملين يمثل الطريق الأمثل لرفع كفاءة الأداء وبناء منظومة صحية مبتكرة قادرة على قيادة التطوير في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الاستثمار في الإبداع هو الأساس لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين بأعلى درجات الجودة.