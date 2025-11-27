قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

هبة الزيادة
هبة الزيادة
عادل نصار

رحلت الإعلامية هبة الزياد تاركة خلفها إرثًا مهنيًا مميزًا وحضورًا إنسانيًا لافتًا رسّخ وجودها في الوسط الإعلامي خلال سنوات عملها، وهذه الإعلامية التي اشتهرت بأسلوبها القريب من الجمهور وقدرتها على تقديم محتوى إنساني وعلمي وفني بمرونة واحترافية، ما جعلها من أبرز الوجوه التلفزيونية خلال العقد الأخير.

32 برنامجًا.. مسيرة حافلة ومتنوعة

عرفت الزياد بغزارة إنتاجها الإعلامي، إذ قدمت خلال مسيرتها أكثر من 32 برنامجًا تلفزيونيًا على عدد من القنوات المصرية والعربية، انعكس خلالها تنوع اهتماماتها بين البرامج الاجتماعية والطبية والسياسية والعلمية.

 The Lady – قناة المحور

كان برنامج "The Lady" أحد أبرز المحطات في مسيرة هبة الزياد، حيث أتاح لها حرية واسعة في الإعداد والتقديم، وقد تناول البرنامج قضايا المرأة والمجتمع بجرأة وواقعية، وأسهم في إبراز شخصيتها المهنية القوية.

48 ساعة.. صوت التوعية أثناء أزمة كورونا

قدّمت الزياد خلال جائحة كورونا برنامج "48 ساعة" على قناة المحور أيضًا، الذي لعب دورًا توعويًا مهمًا عبر استضافة مسؤولين ووزراء وأطباء لشرح الأوضاع الصحية وتوضيح قرارات الدولة، ما منح البرنامج متابعة واسعة وثقة ملحوظة.

The Doctors.. المسار الطبي وإيصال المعلومة العلمية

من البرامج التي برزت فيها خبرتها العلمية برنامج "The Doctors" على قناة CBC Extra News، حيث قدمت محتوى طبيًا موجهًا للأسرة المصرية بطرح مبسط يعتمد على المعلومات الموثوقة، وقد عزز هذا البرنامج حضورها كإعلامية قادرة على تبسيط العلوم والتوعية الصحية.

أسلوب حياة – قناة النهار

قدّمت الزياد أيضًا برنامج "أسلوب حياة" الذي ركز على الثقافة المجتمعية وتطوير الذات، مضيفة بُعدًا جديدًا في مسيرتها المهنية عبر طرح موضوعات تتعلق بالصحة النفسية والعلاقات الأسرية وأنماط الحياة الحديثة.

بنشتري راجل عبر قناة الشمس

اختتمت الراحلة مسيرتها ببرنامج "بنشتري راجل" على قناة الشمس، وهو برنامج اجتماعي ناقش قضايا الأسرة والمرأة والعلاقات داخل المجتمع المصري بصورة عملية وداعمة، مما جعله قريبًا من فئات واسعة من المشاهدين.

ولم تقتصر مسيرة الزياد على العمل التلفزيوني، بل امتدت إلى الكتابة الأدبية، حيث أصدرت عدة كتب وروايات أبرزها ، “قواعد الانحراف عن القواعد” و“بحيرة من بكاء البشر” ورواية “روزانا”، وتميزت مؤلفاتها بدمج الفلسفة بالواقع، والبحث في العلاقات الإنسانية وتطور المجتمع.

