ردها ذكي.. رضوى الشربيني تعلق على شائعة اعتزال شيرين عبد الوهاب

علقت المذيعة رضوى الشربينى، على شائعة اعتزال الفنانة شيرين عبد الوهاب الغناء، خلال برنامجها هى وبس، مؤكدة إعجابها بطريقة رد شيرين على الأخبار المنتشرة.

وقالت رضوى الشربيني : «أنا بحيي شيرين على طريقة تفكيرها فى الرد، الإجابة كانت مظبوطة، ما ذكرتش اسم حد، ما علّتش من شأن حد، ما نجّحتش حد، وطلعت قالت أنا شيرين عبدالوهاب أنا موجودة، وعجبتنى الحركة».

وأضافت رضوى أن شيرين تعاملت مع الشائعات بأسلوب هادئ وذكى، مؤكدة استمرارها فى مسيرتها الفنية دون اعتزال، وهو ما طمأن جمهورها وعشاقها.

وكان خلال الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات واسعة على مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام تفيد بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعتزم اعتزال الغناء.

هذه الشائعات جاءت بعد غيابها المؤقت عن بعض الفعاليات الفنية وظهورها أقل على السوشيال ميديا، مما أثار مخاوف جمهورها.





