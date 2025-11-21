رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى بحصولها على جائزتى أفضل مذيعة امرأة، وأفضل برنامج امرأة، فى مهرجان The Best.

وكتبت رضوى الشربنى عبر حسابها الرسمى علي موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك فيسبوك: "جايزه احسن مذيعة مرأة....جايزه أحسن برنامج مرأة الف حمد وشكر ليك يارب شكرا احمد الهوارى على هذا التنظيم الرائع وشكرا للجمهور على تصويتكم الغالى اوى على قلبى".

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى، رسالة شكر لجمهورها على دعمها طوال السنوات الماضية منذ بداية مشوارها الإعلامى، وأهدت تكريمها فى مهرجان The Best، لوالديها الرحلين، حيث قالت خلال تسلمها الجائزة: «الناس صدقتنى علشان اللى بيطلع من القلب، شكرًا لكل حد صدق فيا ودعمنى، وبهدى الجوائز لأبويا وأمى الله يرحمهم.»

حفل توزيع جوائز ذا بيست

وحضر حفل توزيع جوائز ذا بيست عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام على رأسهم الفنان أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، أحمد زاهر، الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المطربة رحمة محسن، حمادة هلال، الإعلامية رضوى الشربينى، المطربة المغربية بسمة بوسيل، سامح حسين، مصطفى شعبان، نيكول سابا، لقاء سويدان، عماد متعب.