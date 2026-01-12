قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة

 اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، صرف مبلغ 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب إعانات الحوادث، لصالح 443 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن المبالغ المعتمدة تضمنت ما يلي:

صرف مليون و759 ألف جنيه للرعايات الاجتماعية والصحية الخاصة، وتشمل منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك في 23 محافظة، واستفاد منها 264 عاملًا.

إعتماد مبلغ مليون و220 ألف جنيه من بند إعانات الحوادث، خُصصت لدعم أسر 6 حالات وفاة وحالة إصابة واحدة في حادث حريق أحد المصانع بمحافظة الغربية، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ و20 ألف جنيه للمصاب.

صرف 156 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الصحية الخاصة، تشمل مصاريف الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والإشاعات، استفاد منها 172 عاملًا في 5 محافظات.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير حياة كريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق.

