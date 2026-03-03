وزير التموين: إجراءات صارمة ضد أي تاجر يستغل السوق أو يحبس السلع

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد أي تاجر يحاول استغلال السوق أو حبس السلع الأساسية.

متابعة يومية للأرصدة والأسعار

أوضح الوزير أن الوزارة تتابع يوميًا مدى توافر الأرصدة في القطاعات الخاصة والاستهلاكية، من خلال تقارير يومية تُرفع لمباحث التموين وحماية المستهلك، لضمان السيطرة على السوق وحماية المواطنين.

تمكين المواطن من مراقبة الأسعار

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تضخم في الأسعار، موضحًا كيفية التعرف على الأماكن التي تتوفر فيها السلع بأسعار مناسبة، لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة للجميع.

هدف الحكومة

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق دون أي تلاعب أو زيادة غير مبررة في الأسعار.