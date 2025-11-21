رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بالأحمر اللافت

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عير حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.





إطلالة رضوى الشربيني

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





لم تبالغ رضوى الشربيني في أختيار المجوهرات و الإكسسوارات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت رضوي الشربيني بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.