ماذا يحدث عند وضع زيت القرنفل في الفم

فوائد زيت القرنفل

استخدم الناس زيت القرنفل منذ عقود طويلة ، حيث أنه فعال في تخفيف آلام الأسنان.

وتستخدم بعض مستحضرات التجميل والأدوية المواد الموجود في زيت القرنفل لخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم أهم فوائد زيت القرنفل للفم والأسنان.

القرنفل لعلاج وجع الأسنان

استُخدم زيت القرنفل لتخفيف ألم الأسنان منذ عام ١٦٤٩ ولا يزال علاجًا شائعًا حتى اليوم، بفضل مادة الأوجينول. الأوجينول مُخدّر طبيعي وعلى الرغم من فائدة زيت القرنفل العطري في علاج الألم، إلا أنه لا توجد أدلة كافية على قدرته على قتل البكتيريا المُسببة للألم.

علاج تآكل الأسنان

قد تُسبب بعض الأطعمة والمشروبات عالية الحموضة تآكل مينا الأسنان (الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان) وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأوجينول الموجود في زيت القرنفل، عند وضعه على الأسنان، قد يُخفف أو يعكس هذه الآثار ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف زيت القرنفل بشكل كامل كعلاج أو وسيلة لمنع تآكل مينا الأسنان .



يحتوي زيت القرنفل على مركب قوي يُسمى الأوجينول، ويبدو أن له فوائد صحية ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.