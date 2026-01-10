عمرو أديب بعد الفوز على كوت ديفوار: مقاديف مصر لا تنكسر وامتلكت ندية غير طبيعية

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بأداء المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار، قائلًا: "قلبي يقطر فرحًا وفي انتظار لمسة سحرية من محمد صلاح".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية" أن صلاح قدم مستوى عالمي، بينما ساهم إمام عاشور في صناعة الهدف الثالث ليقترب المنتخب من تحقيق حلم الصعود.

وأعرب أديب عن ثقته الكاملة في محمد صلاح ورفاقه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، متسائلاً عن أسباب حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على بعض الجماهير رغم التاريخ الكروي المشرف لمصر أمام كوت ديفوار.

وقال أديب: «مقاديف مصر لا تنكسر مصر امتلكت ندية غير طبيعية.. لاعبو المنتخب قدموا أداء ملهمًا في المباراة وجميع اللاعبين بذلوا الكثير من أجل الفوز».

وضرب منتخب مصر موعدًا مع السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما تمكن الفراعنة من الفوز على ساحل العاج بنتيجة 3-2.

وتقام مباراة مصر والسنغال مساء يوم الأربعاء، على أن يواجه الفائز منهما مع المتأهل مع موقعة المغرب ونيجيريا.