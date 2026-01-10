توقعات القط «نيمبوس» تُسقط أمام إرادة الفراعنة.. مصر تفوز على منتخب كوت ديفوار

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو للقط الشهير نيمبوس، الذي اشتهر بتوقع نتائج المباريات الكبرى، حيث ظهر وهو يتنبأ بفوز منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب مصر، في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

ادعاء علم الغيب

وعن حقيقة معرفة القط بالتنبؤ بالمستقبل، قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنَّه من المعلوم شرعًا أنَّ من يدعي علم الغيب حرام شرعًا، لأن معرفة الغيبيات أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأي إنسان أو مخلوق الادعاء بعلم الغيب.

واستدلت «الحنفي» في تصريحها لـ«صدى البلد» بما روِي عن أبي مسعود رضي الله عنه: ««أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن البيع وحلوان الكاهن وأمر البغي»، والمقصود بـ«حلوان الكاهن»: أي ما يتخذه العراف في ادعاء علمه للغيب مقابل المال.

وأوضحت العالمة الأزهرية، أن الحيوانات لا تنطق ولا تتكلم، ولكن قد تصدر عنها حركات تعكس ما تشعر به، وقال الله تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» (الإسراء: 44).

مستحيل منطقيًا

وتابعت: أن الادعاء بأن هناك قطًّا يتنبأ بعلم الغيب مستحيل منطقيًا، لأن القط لا ينطق، ولا أحد يترجم إشاراته بدقة لتأكيد معرفة الغيب، مضيفة: أن أي تكهنات تصدر عن إنسان أو حيوان لا يؤخذ بها ولا تصدق، حتى لو صادف وحدثت كما توقعوا، وذلك لليقين التام بأن الغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي» (الأعراف: 187).

النبي لا يعلم الغيب

وأكدت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وأن الحيوانات قد تدرك بعض الأمور بحواسها وقدراتها الفطرية، مثل استشعار تغيّرات جوية أو زلزالية، وهذا ليس علمًا بالغيب.

واختتمت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بأن الغيب لا يعلمه إلا الله الواحد الأحد، فاطر السماوات والأرض، وأن الادعاء بعكس ذلك هو كذب وافتراء.